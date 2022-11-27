İstanbul'da gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişi için tarih belli oldu. TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa edilecek olan; 218 adet 2+1 ve 290 adet 3+1 nitelikli olmak üzere toplamda 508 adet konut hak sahiplerini bulacak. Peki İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022, saat kaçta? İşte detaylar

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU!



TOKİ tarafından yayımlanan haftalık takvime göre kura çekilişlerinde ikinci etap sona eriyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki iller için yapılan kura çekilişinin ardından İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen 508 adet konutun kura çekilişi için tarih belli oldu. TOKİ, İstanbul kura çekiminin yapılacağı tarihi duyurdu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2022?



TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu.

Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30.11.2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu.

TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

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