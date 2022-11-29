İstanbul TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi! İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama

İstanbul TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri İstanbul ile devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki için 508 adet konut kura çekilişi 30 Kasım'da gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişle birlikte 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini bulacak. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2022 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TOKİ İstanbul kura çekimi için nefesler tutuldu. TOKİ'den yapılan açıklama ile İstanbul Tuzla'da gerçekleştirilecek olan kura çekimi için tarih belli oldu. İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçerlerinde konut inşa edilecek.

Toplu Konut İdaresi'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki için 508 adet konut kura çekilişi 30.11.2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

2+1 ve 3+1 sosyal konutların sahiplerini belirlemek için düzenlenecek olan İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi canlı yayında gerçekleştirilecek. İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekilişinin canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek.

İSTANBUL TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları ve isim listesi, Toplu Konut İdaresi'nin resmi sitesinden sorgulanabilecek.

iSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ sosyal konut projesinde 2023 yılının ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

2022 TOKİ KURA TAKVİMİ

26-28 Kasım: Diyarbakır

26-28 Kasım: Malatya

1 Aralık: Bolu ve Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük