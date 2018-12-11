Diyarbakır'a yeni modern meydan

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesine yeni bir meydan kazandırıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmenin ardından hayata geçirilen projeler ile kentin çehresi güzel bir görünüme kavuşturuldu. Alt ve üst yapıya yönelik çalışmaların yanı sıra uygulanan projeler ile kent yeni modern ve yeşil alanlara kavuşuyor.

Çalışmalar kapsamında Ofis semtindeki Bilgi Evi önünde yer alan meydan yeniden düzenleniyor. Daha önce köhne olan alandaki betonarme yapılar ve mobilyalar tahliye edildi.

Yüzlerce ağaç ve binlerce mevsimlik çiçeğin dikileceği meydana, 3 dönence, 2 asma germe gölgelendirme, oturma grupları ve kitap okuma bankları yerleştirilecek.

Meydana, saksı içinde ağaçlandırmada 61 leylandi, 217 altuni top mazı ve 32 süs kirazı, 210 yayılıcı dağ muşmulası, 50 gold taflan, 245 mini sarmaşık, 150 farklı gül ve 520 kartopu dikilecek.

"Kentimiz daha da güzelleşiyor"

Vatandaşlardan Şehmus Emil, AA muhabirine, yapılan görevlendirmenin ardından büyükşehir belediyesinin çok iyi çalışmalar yaptığını belirterek, bu sayede şehrin daha iyi bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Meydanın yeniden düzenlendiğini ifade eden Emil, "Yapılan konsept ve tasarımlarla Diyarbakır değişiyor. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. İstiyoruz ki bu şekilde hizmet devam etsin. Hizmet oldukça her şey daha iyi oluyor. Kentimiz daha da güzelleşiyor." diye konuştu.

"Çok güzel projeler yapılıyor"

Seval Sert de memleketini ve Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirerek, belediyenin yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını vurguladı.

Meydanın güzelleşeceğini belirten Sert, "Daha önceki haliyle arada büyük bir fark var. Meydan çok güzel olacak. Yapılan hizmetler çok iyi. Çok güzel projeler yapılıyor." ifadesini kullandı.