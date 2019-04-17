Diyarbakır'da 720 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen 2 operasyonda, 720 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Kocaköy ilçesinde 2 operasyon düzenledi.
Kocaköy yakınlarında durdurulan araçtaki aramada, 210 kilogram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İlçeye bağlı Gözebaşı köyündeki operasyonda ise 510 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, bu yıl düzenlenen 339 narkotik operasyonunda, 1 ton 858 kilo 662 gram esrar, 7,33 gram afyon, 151 kilo 27 gram eroin, 8,61 gram kokain, 10 kilo 485 gram sentetik uyuşturucu, 52 bin 250 uyuşturucu hap, 10 tabanca, 4 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 53 bin 136 lira ve 400 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 463 şüpheliden 140'ı sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
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