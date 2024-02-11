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Güncel

Diyarbakır'da acılı ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eyleminde olan aileler, evlatlarından gelecek haberi bekliyor.

IHA11 Şubat 2024 Pazar 20:33 - Güncelleme:
Diyarbakır'da acılı ailelerin evlat nöbeti sürüyor
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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, çocuklarının DEM Parti araclığıyla bölücü terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü ileri sürüp başlattıkları eylemi aralıksız sürdürüyor. Şimdiye kadar 374 ailenin katıldığı oturma eyleminde anne ve babalar, evlatlarının teslim olması için çağrılarını yineliyor.

Oğlu Özkan Aydın için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, oğlunun 15 yaşındayken HDP'liler (DEM Parti) tarafından kandırılıp, yaklaşık 8 yıldır terör örgütüne gönderildiğini ileri sürerek evladını almadan kalkmayacağını kaydetti.

Ailelerin nereye kadar ağlayacağını soran Aydın, "Hepsi evladını istiyor. Konu evlatlarımız olmasaydı hiçbir güç asla bizi buraya getiremezdi. Kürt ailelerine en büyük zararı veren terör örgütü PKK'dır" dedi.

Oğlu Serdar'dan 30 yıldır haber alamadığın öne süren Hatun Yüceturt ise "Ne ölüsünü ne dirisini, uçan kuştan bile haber bekliyorum. Oğlumu bulamadım. 30 senedir oğluma hasret kaldım. Oğlum, sesimi duyuyorsan askerimize, devletimize teslim ol" ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır DEM Parti
  • Oturma eylemi
  • Evlat haberleri

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