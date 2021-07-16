Diyarbakır'da deprem! Çevre illerde de hissedildi

16 Temmuz 2021 Cuma 11:49 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 12:27

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ergani olarak belirlediği deprem, saat 11.44'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 13,80 kilometre derinliğinde oldu.



Vali Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.44'te Ergani'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Karaloğlu, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü ifade etti.