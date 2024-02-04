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Diyarbakır'da düzenlenen ''Pusula'' operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Şubat 2024 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen ''Pusula'' operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, planlı çalışmalar kapsamında ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlılar tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla "Pusula" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1'i saklandığı bazanın içinde, 1'i yaşanan kovalamaca sonucu olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.G'nin, 2005'te İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kuyumcu soygununda yer aldığı, bu nedenle hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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