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  • Diyarbakır'da ehliyet sınavlarında kopya çektirdiği iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı
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Diyarbakır'da ehliyet sınavlarında kopya çektirdiği iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'na giren kişilere kopya çekmek için elektronik düzenek hazırladığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 14:21 - Güncelleme:
Diyarbakır'da ehliyet sınavlarında kopya çektirdiği iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen 4 aylık çalışmada, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'na gireceklerin üzerlerine görsel ve işitsel özel düzenekler kurarak sınav esnasında kopya çektiren ve her sınav başı sınava girecek adaylardan para alarak maddi menfaat elde eden şüphelilerin olduğu belirlendi.

İçlerinde özel sürücü kursu çalışanlarının da yer aldığı suç organizasyonuna yönelik dün düzenlenen "Fısıltı" adlı operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, özel düzenekli cep telefonları, telefon özel aparatları ve akıllı saatler, çok sayıda kulak içi mini kulaklık, piller, kulak için özel cımbızlar, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar, kursiyer belgeleri, tabanca, lehim makineleri, kablolar, kredi kartları, e-imzalar, mobil wifi ve bluetooth düzenekleri ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarla yaklaşık 70 adayın kopya çekmesi engellendi, ayrıca geçmiş sınavlar incelemeye alındı.

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