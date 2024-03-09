İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2024 Cumartesi / 29 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da firari 5 hükümlü ile aranan 3 kişi yakalandı
Güncel

Diyarbakır'da firari 5 hükümlü ile aranan 3 kişi yakalandı

Diyarbakır'da, 5 hükümlü ile haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 13:44 - Güncelleme:
Diyarbakır'da firari 5 hükümlü ile aranan 3 kişi yakalandı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), firari hükümlü ve şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası olan M.O, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 15 gün hapis cezası bulunan E.E, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezası olan N.Y, "2313 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.C.Y, "parada sahtecilik" suçundan hakkında 27 yıl 9 gün hapis cezası olan B.O, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıldır aranan A.C. ve A.U. ile "nitelikli şekilde kasten öldürme ve silahla tehdit" suçundan 18 yıldır aranan Ö.F.Ç. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.