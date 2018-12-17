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Diyarbakır'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 polis yaralandı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.

  • İHA
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 15.00 sıralarında Hani ilçesi Kalaba yolu Turalı mevkisinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun içerisinde bulunduğu değerlendirilen bir aracı takip ettikleri sırada çatışma çıktığı bildirildi.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
“Çatışmada 2 polis memuru yaralanmış, yaralı görevlilerimizin ambulans helikopterle ilimize intikali sağlanmış olup Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde ilk müdahaleye başlanılmıştır. Teröristlerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma güçlerimizce ortak operasyon başlatılmış olup, teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir”

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