Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: Muhtar ve babası hayatını kaybetti Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada muhtar ve babası hayatını kaybetti, karısı ile kızı da yaralandı.