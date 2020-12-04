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Diyarbakır'da İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait gümüş sikkeler ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA04 Aralık 2020 Cuma 09:57 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 09:57
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Silvan ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 400 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Silvan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 416 adet İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait gümüş sikke ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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