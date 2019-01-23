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Diyarbakır'da 'Kendal Amed' kod adlı terörist Y.B, tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 'Kendal Amed' kod adlı terörist Y.B, tutuklandı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı haziran ayında katılım yaptığı, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği tespit edilen "Kendal Amed" kod adlı terörist Y.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terörist Y.B'nin ruhsatsız av tüfeği ve 44 fişek ile yakalandığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan teröristin sevk edildiği adli makamlarca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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