Diyarbakır'da sahte altın imalathanelerine operasyon: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte altın imalatı yapıldığı belirlenen merkez Kayapınar ve Yenişehir ilçelerindeki 4 adrese savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerden 2'sinde ruhsatsız sahte altın imal edildiği saptandı. Yapılan aramada, hurda altına bakır karıştırılarak, oluşturulan sahte 122 Cumhuriyet, 324 çeyrek, 15 Ata, 2 yarım ve bin 470 gram hurda altın ile sahte darphane mühürleri ve altın pres makineleri ele geçirildi. Sahte altın ve malzemelere el koyulurken, isimleri açıklanmayan 6 kişi, gözaltına alındı.