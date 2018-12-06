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Diyarbakır'da sahte altın imalathanelerine operasyon: 6 gözaltı

Diyarbakır'da, polis ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ruhsatsız imalathanelerde hurda altına bakır karıştırılarak, yapılan sahte 122 Cumhuriyet, 324 çeyrek, 15 Ata, 2 yarım ve bin 470 gram hurda altın ile sahte darphane mühürleri ve altın pres makineleri ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte altın imalatı yapıldığı belirlenen merkez Kayapınar ve Yenişehir ilçelerindeki 4 adrese savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerden 2'sinde ruhsatsız sahte altın imal edildiği saptandı. Yapılan aramada, hurda altına bakır karıştırılarak, oluşturulan sahte 122 Cumhuriyet, 324 çeyrek, 15 Ata, 2 yarım ve bin 470 gram hurda altın ile sahte darphane mühürleri ve altın pres makineleri ele geçirildi. Sahte altın ve malzemelere el koyulurken, isimleri açıklanmayan 6 kişi, gözaltına alındı.

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