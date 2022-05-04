Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda aynı aileden 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 2'si Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 1'i de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Güvenlik güçlerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

