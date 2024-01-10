Diyarbakır'da su yapıları artırılıyor: 32 kilometrelik içme suyu hattı

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bu çerçevede, Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali inşaatı çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, işin tamamlanması ile mevcut kapasitesi 3 m3/s olan isale hattının toplam kapasitesinin 6 m3/s'ye çıkacağını belirtti.

Diyarbakır iline ilave olarak 94,61 hm3/yıl içme ve kullanma suyu temin edileceğini ve il merkezinin tamamının 2055 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Balta, "Proje çerçevesinde yaklaşık 32 kilometre çelik boru döşenmesi, 1 adet pompa istasyonu ve gerekli diğer küçük sanat yapıları yapılacaktır. Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali işinde fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 7 seviyesindedir" dedi.