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Diyarbakır'da su yapıları artırılıyor: 32 kilometrelik içme suyu hattı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

IHA10 Ocak 2024 Çarşamba 11:49 - Güncelleme:
Diyarbakır'da su yapıları artırılıyor: 32 kilometrelik içme suyu hattı
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Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bu çerçevede, Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali inşaatı çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, işin tamamlanması ile mevcut kapasitesi 3 m3/s olan isale hattının toplam kapasitesinin 6 m3/s'ye çıkacağını belirtti.

Diyarbakır iline ilave olarak 94,61 hm3/yıl içme ve kullanma suyu temin edileceğini ve il merkezinin tamamının 2055 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Balta, "Proje çerçevesinde yaklaşık 32 kilometre çelik boru döşenmesi, 1 adet pompa istasyonu ve gerekli diğer küçük sanat yapıları yapılacaktır. Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali işinde fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 7 seviyesindedir" dedi.

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