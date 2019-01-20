Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 8 kişi gözaltında
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
- AA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle ilçe emniyet müdürünün de arasında bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, devam eden soruşturmayla ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği kaydedildi.
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