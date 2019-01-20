Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 8 kişi gözaltında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle ilçe emniyet müdürünün de arasında bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, devam eden soruşturmayla ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği kaydedildi.