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Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 8 kişi gözaltında

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

  • AA
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle ilçe emniyet müdürünün de arasında bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
 
Açıklamada, devam eden soruşturmayla ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği kaydedildi.

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