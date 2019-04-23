Diyarbakır'da tarım arazileri 'drone' ile denetlenecek

Diyarbakır'ın Kayapınar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeline verilen eğitim ile tarım alanları drone ile denetlenecek.

Tarım alanlarının günümüz teknolojisi kullanılarak daha hızlı ve etkin şekilde denetlenmesi amacıyla Kayapınar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce "Drone Eğitimi ile Teknik Personeller Uzmanlaşıyor Projesi" hazırlandı.

Karacadağ Kalkınma Ajansının teknik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kurumun 15 personeline drone eğitimi veriliyor.

Eğitim, insansız hava aracı teknolojisinden faydalanılarak hem iş geliştirmenin sağlanması hem de personel gücünden tasarruf edilerek denetimlerin daha kısa sürede yapılmasına imkan sağlayacak.

Eğitim sayesinde ziraat mühendisleri, drone ile hastalık ve zararlılarla mücadele, kaçak avlanma, anız yangını, ürün tespiti, afet durumu ile makineli hasat öncesi ve sonrasına ilişkin havadan tespit yapabilecek.

"BÖLGE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajans olarak mali desteklerin yanı sıra teknik destek faaliyetlerini de sürdürdüklerini söyledi.

Verdikleri teknik destek ile kurumların kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacında olduklarına işaret eden Maral, 2018'de ilan ettikleri teknik destek programı ile merkez Kayapınar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden drone eğitimine yönelik proje başvurusu aldıklarını ve yaptıkları değerlendirmede projeyi başarılı bulduklarını aktardı.

Günümüzde taşımacılık, ilk yardım gibi birçok alanda drone kullanıldığına dikkati çeken Maral, "Personele bu eğitimi vererek anız yangınlarının tespiti, ürün deseninin fotoğraflanması, yine tarla içi bazı temel faaliyetlerin gözlenmesi gibi ve birçok alanda drone kullanabileceğiz." dedi.

Diyarbakır'ın tarımsal potansiyel açısından ön plana çıkan bir il olduğunu vurgulayan Maral, şunları kaydetti:

"Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla ilde tarımsal arazilerin tümü suya kavuşacak. Bu çerçevede verimlilik artışı ile katma değerli üretimi de gözetmemiz lazım. Çünkü öngörülemeyen bir sürü kayıp meydana gelebiliyor. Hastalık ve zararların meydana getirdiği kayıplardan tutun da ulaşılamayan alanlara yetersiz müdahaleden dolayı birçok ürün kaybı meydana gelebiliyor. Hasar tespit çalışmalarında üreticilerin zararları tam olarak tespit edilemeyebiliyor. Hem ürün hem de gıda güvenliğinin sağlanması bakımından drone eğitimi önemli."

Uydu teknolojilerinin geliştiğini dile getiren Maral, bu noktada hastalık ve zararlıların tespitinde en pratik yolun artık uydu teknolojileri olduğunu, çünkü özel sensörler doğrultusunda nokta atışı ile hastalık ve zararlıların tespit edilebildiğini, kullanılacak pestisitlerin de buna göre ayarlanabildiğini aktardı.

"Nokta atışı hastalık ve zararlı mücadelesi yaptığınız için de elde edeceğiniz üründe doğal olarak artış meydana gelecek ve iyi tarım uygulamaları aslında bir nevi yaygınlaştırılmış olacak bu sistemle." diyen Maral, bu yönüyle drone eğitimini önemsediklerini belirtti.

Maral, "Bu bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak." diye konuştu.

"DAHA ETKİN, HIZLI VE KESİN VERİ ELDE EDECEĞİZ"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da eğitim sayesinde 15 teknik personelin drone kullanımı için gerekli yasal izin ve teknik bilgiye sahip olduğunu belirtti.

"Bu eğitim sayesinde tarım alanlarımızda yaptığımız tespitlerde daha etkin, hızlı ve kesin veriler elde edeceğiz." ifadesini kullanan Atalar, uygulamanın özellikle hastalık ve zararlılar, verim durumu, doğal afetlerde meydana gelebilecek zararların etkili ve kısa sürede tespit edilmesine kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Atalar, bölgede önemli bir sorun olan anız yangınlarının önlenmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda da bu alanların tespit edilmesi gibi birçok konuda etkili sonuç elde edilmesinin sağlanacağını aktararak, projenin finansmanını sağlayan Karacadağ Kalkınma Ajansına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"PERSONELİMİZİN TEKNİK DONANIMI ARTTI"

Atalar, şunları kaydetti:

"Eğitim, ilgili teknik personelimizin teknolojiyi iyi kullanması neticesinde hata olasılığını ortadan kaldıracaktır. Her türlü faaliyetimizi en etkin şekilde yapmamızı sağlayacaktır. Aldığımız bu katkı sayesinde personelimizin teknik donanımı arttı. Elimizdeki imkanları daha iyi şekilde kullanarak, çiftçimizin hizmetine sunmak için büyük bir olanak oluştu. Bu eğitimleri yaygınlaştırarak bütün tarım alanlarında daha etkili bir şekilde tespite devam edeceğiz."