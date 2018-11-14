Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
- AA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK adına Irak'ın kuzeyindeki kamplarda faaliyet gösteren teröristlerle irtibatlı oldukları, örgüte eleman temin ettikleri ve iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan zanlı aranıyor.
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