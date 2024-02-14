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Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara operasyon!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 19 şüpheli gözaltına alındı.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara operasyon!
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği, terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ekipleri koordineli çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında Lice ilçesinde 22 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 78 fişek, 18 kilogram toz esrar, 16 cep telefonu, 16 sim kart ve 2 örgütsel doküman ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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