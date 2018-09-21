Diyarbakır'da terörün zarar verdiği Dört Ayaklı Minare ve iki caminin açılışı yapıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce gerçekleştirdiği saldırılar sonucu tahrip olan Dört Ayaklı Minare, Şeyh Matar Camisi, Parlı Sefa Camisi ve Medresesi'nin açılışı yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle yapıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, beraberinde Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ile merkez Sur ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu zarar gören ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan Şeyh Matar Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Cami önünde sergilenen, terör saldırısında tahrip olan kültürel varlıklarının restorasyon öncesi ve sonrasına ait fotoğrafları inceleyen Bakan Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu gerçekleştirilen Şeyh Matar Camisi, Dört Ayaklı Minare ile Parlı Sefa Camisi ve Medresesi'nin açılış törenine katıldı.

"Diyarbakır halkının üstün çabalarıyla terör burada son buldu"

Dört Ayaklı Minare önünde düzenlenen törende konuşan Ersoy, Diyarbakır'da çok sıcak duygularla karşılandıklarını, kutsal ve mübarek bir günde, mübarek bir meydanda Anadolu'da tek olma özelliği taşıyan Dört Ayaklı Minare'nin önünde bulunduklarını belirtti.

Dört Ayaklı Minare'ye ilişkin, "Dinimizin 4 mezhebini de temsil ediyor." diyen Ersoy, 2015 yılında Sur'da yaşanan terör saldırılarına değindi.

Ersoy, bu saldırılarda Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiğini, iki polis memurunun şehit düştüğünü anımsatarak, onları rahmetle andıklarını dile getirdi.

"Sonrasında hem devletin hem de Diyarbakır halkının üstün çabalarıyla terör burada son buldu. Bu aslında sizlerin çabası. Devletin sizler olmasa tek başına bir şey yapması mümkün değil." ifadelerini kullanan Ersoy, vatandaşları bu bakımdan tebrik ettiğini aktardı.

Ersoy, terör saldırıları sonucu 19 eserin ciddi manada zarar gördüğüne işaret ederek, restorasyonu tamamlanan vakıf ve kültür varlıklarının açılışını gerçekleştirmenin kendisine nasip olduğunu, bu vesile ile kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Şehir terör örgütüne karşı dik durdu

AK Parti Milletvekili Eker de terör örgütünün yaktığı ateşte küllerin altında kalan kutlu şehrin nadide mücevherlerinden bir kısmının Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çabası, hükümetin gayretiyle kültür hazinesine kazandırıldığını söyledi.

"Terör örgütü bu kutlu şehirden ne istedi, neden Şeyh Matar Camisi'nin minaresi ayaklarından vuruldu, Fatihpaşa Camisi'nin minberini neden yaktı? Çünkü insanlığın biriktirdiği medeniyeti ve bu kutlu şehrin sahip olduğu değerleri istemiyorlar." diyen Eker, terör örgütünün tarihi yıkmak isteğini dile getirdi.

Eker, şehrin geçmişte kendisini yıkmaya yakmaya çalışanlara gerekli dersi verdiğini, onlara rağmen ayakta kaldığını ifade ederek, bugün de terör örgütü PKK ve onun türevlerinin yaptıklarına karşı kentin dik durmayı bildiğini anlattı.

Vali Güzeloğlu ise ecdadın emaneti olan bu vakıf eserini ihya etmek, terör örgütünün ihaneti sonrasında inşa etmek, miras kalanı gelecek nesillere aktarabilmek adına bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkenin her köşesinde olduğu gibi Diyarbakır'da da büyük bir hamle ve heyecan içerisinde olduklarını aktardı.

Milletin emaneti olan bütün yapıları yine millete kazandırmak adına bir heyecan yaşadıklarını dile getiren Güzeloğlu, terör örgütünün imha, devletin ise ihya ettiğini vurguladı.

Güzeloğlu, çok kısa bir zamanda terör örgütü PKK ve uzantılarının ihanetinin ardından böylesi büyük çalışmayla bu eserleri kazandıranlara teşekkür etti.

Vakıflar Genel Müdürü Ertem de terörden zarar gören eserlere hemen müdahale ettiklerini, bu doğrultuda projelendirme ve restorasyon çalışmalarını yaptıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler açılışı yapılan eserlerden Parlı Sefa Camisi ve Medresesini ziyaret etti.