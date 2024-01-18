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Diyarbakır'da vatandaşların katılımıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

IHA18 Ocak 2024 Perşembe 13:28 - Güncelleme:
Diyarbakır'da vatandaşların katılımıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi
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Kulp Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Şehitlere Saygı Yürüyüşü", Hükümet konağı önünde toplanan kalabalık, şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından, Türk bayrakları eşliğinde yürüyüşe geçti.

Hükümet konağı önünden hareket eden grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla yürüyüşlerini sürdürdü. Yürüyüş, merkez yeni mahalle demirciler caddesine kadar devam etti.

Yürüyüşte açıklamada bulunan Kaymakam Burak Akeller, yürüyüşe katılan herkesin ortak amacı, vatan için canlarını feda eden şehitleri anmak ve onlara olan minnettarlığı ifade etmek olduğunu söyledi.

Kaymakam Akeller, yürüyüşün ilçenin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren, toplumsal dayanışmayı pekiştiren bir etkinlik olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Yürüyüşe, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Burak Akeller, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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