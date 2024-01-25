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  • Diyarbakır'da yapılan operasyonda bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mağaralar tespit edildi
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Diyarbakır'da yapılan operasyonda bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mağaralar tespit edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 sığınak ve 2 mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Diyarbakır'da yapılan operasyonda bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mağaralar tespit edildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Dicle ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Er Mehmet Baykan Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 10 sığınak ve 2 mağarada, uzun namlulu silah, 3 el bombası, 29 telsiz, 2 uzun namlulu silah şarjörü, uzun namlulu silah namlusu ve kundağı, 30 fişek, dürbün, 3 hücum yeleği, termal kıyafet, 2 akü, 9 elektronik kart, araç kumandası, 11 tüp, 6 kilogram amonyum nitrat, 30 kilogram gübre ve jeneratör motoru bulundu.

Ele geçirilen yaşam malzemeleri yerinde imha edildi, diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

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