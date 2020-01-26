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Diyarbakır'daki ailelerin evlat nöbeti 146’ncı gününde

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 146'ncı günde de sürdürdü. PKK'lı teröristlerce 2015'te kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için oturma eylemine katılan Şirin Sungur, evladına bir an önce kavuşmak istediğini belirterek, 'Oğlumu vermedikleri sürece buradan kalkmayacağım' dedi.

DHA26.01.2020  12:41 - Güncelleme: 26.01.2020  12:50

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 75 ailenin oturma eylemi 146'ncı günde de devam etti.

Bingöl'de, 2015'te vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman için 18 Eylül'den bu yana oturma eylemine devam eden Şirin Sungur, evladına bir an önce kavuşmak istediğini söyledi. Sungur, "Oğlumu Lice'de kaçırdılar. 146 gündür ben burada evlat nöbetindeyim. Oğlumu istiyorum. Oğlumu vermedikleri sürece buradan kalkmayacağım" diye konuştu. 

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