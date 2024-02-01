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Güncel

Diyarbakır'daki mağarada terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 2 mağarada roketatar, mühimmat, uyuşturucu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Diyarbakır'daki mağarada terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bulmak amacıyla Lice kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, 2 mağarada, 2 antitank roketatar, 2 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 2 el bombası, 7 telsiz, 2 tüp, dürbün, akım ölçer, 4 kilogram kubar ve yaşam malzemeleri esrar bulundu.

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