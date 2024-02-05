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Diyarbakır'dan aday gösterilmişti... CHP'de 'sapık aday' skandalı!

CHP'den Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdurrahim S.'nin ilçe binasında çaycı olarak çalışan kıza cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan CHP'nin belediye başkan adayı Abdurrahim S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 Şubat 2024 Pazartesi 21:19 - Güncelleme:
Diyarbakır'dan aday gösterilmişti... CHP'de 'sapık aday' skandalı!
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CHP'nin Bismil'den belediye başkan adayı olarak gösterdiği Abdurrahim S., iddiaya göre; 2 Şubat'ta ilçe binasına çaycı olarak alınan B.D.'ye 1 gün sonra cinsel saldırıda bulundu. B.D., kuzeni F.D. ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Abdurrahim S'den şikayetçi oldu. B.D., ifadesinde, "2 Şubat'ta çaycı olarak işe alındım. Sonraki gün Abdurrahim S, 'Bana bey diye hitap etme' diyerek, bacaklarıma dokundu. Akşam saatlerinde odasına çay götürdüğüm sırada dudaklarımdan zorla öperek, göğüslerime dokundu. Bunun üzerine parti binasından ayrıldım" dedi. Şikayet sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce gözaltına alınan Abdurrahim S, işlemleri sonrası tutuklandı.

CHP İl Başkanı Abdullah Atik ise B.D.'nin akli dengesinin yerinde olmadığını iddia edip, "Parti ile ilgili bir durum değil. Abdurrahim S, seramik işi yapıyor. Kız işe yeni alınmış, para istemiş. Adam yok deyince kız şikayetçi olmuş" dedi.

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