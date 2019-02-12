Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 21 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon sırasında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi için Lice'nin Arıklı, Güçlü, Uçarı, Ziyaret, Serince, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Tepe, Budak, Sığınak, Kıyıköy, Dallıca ve Damar köyleri ile bağlı mezralarında saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önemi vurgulandı.