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Diyarbakır'ın tarihi yapılarına Filistin bayrağı yansıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İsrail saldırılarına tepki amacıyla tarihi Ulucami ve Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağı yansıttı.

AA16 Mayıs 2021 Pazar 00:33 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 00:34
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Büyükşehir Belediyesi, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'de İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere dayanışma mesajı göndermek için kentin sembollerinden İslamın 5. Harem-i Şerifi kabul edilen Ulu Cami ve Dağkapı Meydanı'ndaki Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağı yansıtıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu da Twitter hesabından tarihi yapılara yansıtılan Filistin bayrağı ile "Diyarbakır'dan Kudüs'e, İslam'ın 5. Haremi Şerifi Ulu Camiimizden, ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya, Filistin'e selam olsun." ifadelerinin yer aldığı mesajını paylaştı.

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