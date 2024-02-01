'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fatih ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in, İstanbul'un Fatih ilçesinde dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Ali Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."