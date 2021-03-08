İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Mart 2021 Pazartesi / 24 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,745
  • EURO
    9,1925
  • ALTIN
    418.346
  • BIST100
    1530.27
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Güncel

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Dün öğle saatlerinde kalp krizi geçiren usta sanatçı Rasim Öztekin, 62 yaşında hayatını kaybetti.

08 Mart 2021 Pazartesi 21:44 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 22:11
ABONE OL

Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.