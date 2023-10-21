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DMM, ''Gazze'de patlama gösteren sahte video üretildiği'' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Gazze'de patlama ve sivil can kaybını gösteren sahte videolar üretildiği' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

21 Ekim 2023 Cumartesi 23:51 - Güncelleme:
DMM, ''Gazze'de patlama gösteren sahte video üretildiği'' iddiasını yalanladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gazze'de patlama ve sivil can kaybını gösteren sahte videolar üretildiği" iddiası hakkında açıklama yaptı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İddiaya konu görüntüler, 2016 yılında Irak'ta kaydedilmiştir.

Irak'ta haberlere konu olan bir patlama olayının, çevredeki kamera kayıtlarının ortaya çıkmasıyla kurgu olduğu anlaşılmıştır. Bu sahte olayın, Irak istihbaratının bir operasyonu kapsamında kurgulandığı iddia edilmiştir.

Görüntülerin iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

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