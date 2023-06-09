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DMM'den Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iftirasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), başta CHP yandaşı Can Ataklı olmak üzere bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

AA9 Haziran 2023 Cuma 21:16 - Güncelleme:
DMM'den Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iftirasına yalanlama
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Muhalif kesimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ortaya attığı mesnetsiz iddialara bir yenisi daha eklendi.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir ameliyata hazırlandığını ileri sürdü.

Doktorlarının en kısa zamanda Erdoğan'a bir operasyon yapılması gerektiğini söylediğini ileri süren Ataklı, mesnetsiz iddiasını 'Erdoğan'ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini' iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ataklı'nın iftirasına cevap

CHP yandaşı Can Ataklı'nın Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin iddiaları yalanlandı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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