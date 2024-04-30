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  • DMM'den ''Et ve Süt Kurumu hijyen kurallarını görmezden geliyor'' iddiasına yalanlama
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DMM'den ''Et ve Süt Kurumu hijyen kurallarını görmezden geliyor'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, 'Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, “Et ve Süt Kurumu, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğini görmezden geliyor” iddiası doğru değildir.' ifadeleri kullanıldı.

30 Nisan 2024 Salı 17:34 - Güncelleme:
DMM'den ''Et ve Süt Kurumu hijyen kurallarını görmezden geliyor'' iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), "Et ve Süt Kurumu, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğini görmezden geliyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi;

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Et ve Süt Kurumu, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğini görmezden geliyor" iddiası doğru değildir.

Et ve Süt Kurumu (ESK), PERDER üyesi marketlere kıyma değil karkas et tedarik etmektedir.

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde bahsi geçen 6 gün, Bakanlık tarafından onaylı ve kayıtlı işletmelerde "kıyma üretimi" yapıp; son kullanma tarihi belirlenmiş, paketli ve ambalajlı şekilde perakende satış noktalarına kıyma satan et işleme tesisleri için geçerlidir.

PERDER üyesi marketlerde tüketiciye sunulan ESK kıyma, ilgili mevzuat hükümleri gereğince tüketicinin talebi sonrası anlık olarak karkas etten üretilerek satılmaktadır.

Kesim öncesi canlı hayvan muayenesi, helal kesim, kesim hijyeni, et muayenesi, karkas derecelendirme, damgalama, soğutma, yükleme ve soğuk zincirin sağlanması gibi tüm prosesler hem Bakanlık hem de ESK veteriner hekimlerinin denetim ve yönetiminde gerçekleşmektedir.

Yurt dışında kesilen tüm hayvanların karkas etlerinden alınan numuneler akredite laboratuvarlarda mikrobiyolojik analizlere tabi tutulmaktadır. Aynı karkas etlerden yurt içi girişlerinde de Bakanlığımız tarafından kontrol muayenesi için tekrar numune alınmakta ve akredite laboratuvarlarda mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır."

  • dezenformasyonla mücadele
  • et ve süt kurumu
  • hijyen kuralları

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