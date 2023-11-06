DMM'den ''Gazze'de kefenlenerek ölü taklidi yapılıyor'' iddiası hakkında açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden(DMM) yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Gazze'de canlı insanlar kefenlenerek ölü taklidi yapıyor" iddiası doğru değildir." denildi.

DMM'den yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı;

"Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Gazze'de canlı insanlar kefenlenerek ölü taklidi yapıyor" iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin, 19 Ağustos'ta sosyal medya platformlarında paylaşıldığı ve Malezya'da bir cami içerisinde verilen cenaze işlemleri eğitiminden kesit olduğu tespit edilmiştir."