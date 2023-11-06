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  • DMM'den ''Gazze'de kefenlenerek ölü taklidi yapılıyor'' iddiası hakkında açıklama
Güncel

DMM'den ''Gazze'de kefenlenerek ölü taklidi yapılıyor'' iddiası hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Gazze'de canlı insanlar kefenlenerek ölü taklidi yapıyor' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

6 Kasım 2023 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
DMM'den ''Gazze'de kefenlenerek ölü taklidi yapılıyor'' iddiası hakkında açıklama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden(DMM) yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Gazze'de canlı insanlar kefenlenerek ölü taklidi yapıyor" iddiası doğru değildir." denildi.

DMM'den yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı;

"Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Gazze'de canlı insanlar kefenlenerek ölü taklidi yapıyor" iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin, 19 Ağustos'ta sosyal medya platformlarında paylaşıldığı ve Malezya'da bir cami içerisinde verilen cenaze işlemleri eğitiminden kesit olduğu tespit edilmiştir."

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