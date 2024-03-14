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DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), ‘Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA14 Mart 2024 Perşembe 09:31 - Güncelleme:
DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programının kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edilen paylaşımda, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

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