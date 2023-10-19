DMM'den ''Hamas hamile bir kadını öldürdü'' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Hamas tarafından hamile bir kadına işkence edilerek öldürüldüğü" iddiasının doğru olmadığını belirtti.

DMM'den yalan habere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere bakıldığında "Hamas tarafından hamile bir kadına işkence edilerek öldürüldüğü" iddiası doğru değil. Söz konusu görsellerin 2018'den bu yana dolaşımda olduğu ve "Meksika'daki suç örgütleri arasındaki şiddeti" gösterdiği tespit edildi."