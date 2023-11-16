DMM'den ''Hamas'ın füzesi sivilleri vurdu'' iddialarına yalanlama

Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarına yer alan asılsız iddialar açıklık getirildi.



İddiaların doğru olmadığı aktarılan bilgilendirmede, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas'ın füzesi sivilleri vurdu, 20 Filistinli öldü" iddiası doğru değildir." denildi.

İddialara açıklık getiren DMM açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi;

"İddiaya konu görüntülerin, 21 Ocak 2021 tarihinde terör örgütü DAEŞ'in Bağdat'ın merkezindeki bir giyim pazarına düzenlediği bombalı saldırıya ait olduğu tespit edilmiştir."