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DMM'den İncirlik'e gelen ABD uçaklarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların, eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için dün İncirlik Hava Üssü'ne geldiklerini, bunun bölgedeki çatışmalarla ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
DMM'den İncirlik'e gelen ABD uçaklarıyla ilgili açıklama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığının B-1B bombardıman uçaklarının, uzun süredir planlanan görev gücü eğitim misyonu çerçevesinde "sıcak yakıt ikmali" için 31 Ekim Salı İncirlik Hava Üssü'ne geldiği belirtildi.

Bu bombardıman uçakları ile Türk KC-135R Asena tankerleri ve F-16'larının önceden planlanmış eğitim görevleri için Müşterek Nihai Saldırı Kontrolcüsü prosedürlerini ve yakın hava desteği eğitim misyonlarını uyguladıklarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Hava Kuvvetleri 9. EBS Komutanı Yarbay Stillwell, yakıt ikmaliyle ilgili açıklamasında, 'Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması, NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koydu' ifadelerini kullanmıştır.

Uçakların İncirlik Üssü'nden yakıt ikmali yapmasının, bölgedeki çatışmalarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • İncirlik
  • ABD uçağı

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