Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarına ortaya atılan "İran'dan Türkiye'ye mülteci akını oldu" iddiasının doğru olmadığını belirtti.

"İRAN'DAN TÜRKİYE'YE MÜLTECİ AKINI OLDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR"

DMM'den yapılan açıklamada, iddiadaki görüntülerin 3 Ekim 2023 tarihinde İran'ın Razi Sınır Kapısı'nda çekildiği bildirildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yayınlanan içerikte şu ifadeler yer aldı;

Görüntüler 3 Ekim 2023 tarihinde İran'ın Razi Sınır Kapısına aittir. Ekim ayının ilk haftasında Iran'da 4 gün resmi tatil olması nedeniyle İranlı vatandaşlar, turistik amaçla Türkiye'ye gelmiştir.

Kapıköy sınır kapısında, zaman zaman konser ve bayram alışverişi gibi nedenlerle yoğunluk oluşabilmekle beraber, sınırlarımızda Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir yoğunluk bulunmamaktadır.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Van Saray Kapıköy sınır kapısında izdiham oluştuğu ve İran'dan Türkiye'ye mülteci akını olduğu iddiası doğru değildir.