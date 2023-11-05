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DMM'den İsrailli yetkililerin iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'de vurulan ambulansların 'Hamas militanlarını taşıdığı' iddiasını yalanladı.

AA5 Kasım 2023 Pazar 14:56 - Güncelleme:
DMM'den İsrailli yetkililerin iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrailli yetkililerin "Gazze'deki Şifa Hastanesinin girişinde vurduğumuz ambulanslar Hamas militanlarını taşıyordu." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, İsrail Ordu Sözcüsünün FOX News'te "Şifa Hastanesinin girişinde vurduğumuz ambulanslar Hamas militanlarını taşıyordu. Saldırıda birçok Hamas üyesini öldürdük." iddiasında bulunduğu belirtildi.

İddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, hastane, okul ve sivil yerleşim alanlarını hedef gözetmeksizin bombalayan İsrail güçlerinin, geçen günlerde Şifa Hastanesinin altında "Hamas'ın komuta merkezi olduğunu" öne sürerek, on binlerce sivile sığınak olan hastaneyi hedef haline getirdiği kaydedildi.

Bu iddianın, dijital ortamda hazırlanan görüntüler ve kaynağı belirsiz ses kayıtlarına dayandırılmaya çalışılsa da İsrail tarafından kanıtlanamadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 Kasım'da Şifa Hastanesi yerleşkesinin girişi İsrail savaş uçakları tarafından bombalanmış, 13 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralanmıştır. İsrail ordusu bu kez de hastane girişindeki ambulansların Hamas üyelerini taşıdığını ileri sürmüştür. Şifa Hastanesi saldırısında sivillerin açıkça hedef alındığı, saldırı sonrası uluslararası basın kuruluşları tarafından servis edilen görüntüler ve uluslararası kuruluşların açıklamalarında doğrulanmıştır."

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, "Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, hasar, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştük.", Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Francesco Rocca'nın "Bu görüntüler kabul edilemez. Sivillerin, ambulansların, doktorların, hastanelerin her zaman korunması gerekiyor." ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Şifa Hastanesi önünde bir ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı haberi beni dehşete düşürdü. Hastanenin dışındaki sokağa saçılmış cesetlerin görüntüleri yürek parçalayıcı." ifadelerine de yer verildi.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • İsrail
  • Gazze

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