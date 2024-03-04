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DMM'den 'sığınmacılar Ankara'da bir evi yakmış' iddiana yalanlama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Sığınmacılar Ankara'da bir evi yakmış' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

4 Mart 2024 Pazartesi 01:34 - Güncelleme:
DMM'den 'sığınmacılar Ankara'da bir evi yakmış' iddiana yalanlama!
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Sığınmacılar Ankara'da bir evi yakmış' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Sığınmacılar Ankara'da bir evi yakmış" iddiası doğru değildir.

13 Şubat 2024 tarihinde saat 07.00 sıralarında Ankara ili Altındağ ilçesine bağlı Yıldıztepe mahallesindeki bir adresten bildirilen yangın ihbarı üzerine emniyet birimleri olay yerine intikal etmiştir.

İkametin çatı köşe kısmında ve ön taraf balkon kısmında bulunan eski eşyaların yandığı görülmüş herhangi bir yaralanmanın ve çevreye sirayetin olmadığı tespit edilmiştir.

İkamette oturan F.K. isimli vatandaşımız ile yapılan görüşmede, eşinin mutfakta çay demlediğini, bir anda her şeyin alev aldığını, dışarı çıktıklarını ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini ifade etmiştir.

Adreste oturan vatandaşımız herhangi bir şikayetlerinin olmadığı yönünde beyanda bulunmuş, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.

  • Sığınmacılar
  • Ankara
  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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