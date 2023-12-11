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DMM'den terör örgütü PKK'nın alçak provokasyonuna yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden(DMM) yapılan açıklamada, 'Terör örgütü PKK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, “TSK şehit olan askerin naaşını ailesine bavul içerisinde teslim etti” iddiası doğru değildir' denildi.

11 Aralık 2023 Pazartesi 15:28 - Güncelleme:
DMM'den terör örgütü PKK'nın alçak provokasyonuna yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), terör örgütü PKK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili asılsız iddiaların doğru olmadığını açıkladı. DMM'den yapılan bilgilendirmede, "Terör örgütü PKK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, "TSK şehit olan askerin naaşını ailesine bavul içerisinde teslim etti" iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu fotoğraftaki valizde şehidimiz eşyalarının olduğu belirtilen açıklamada, "Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, 24 Temmuz 2023'te Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Fotoğraftaki bavulun içerisinde, şehidimiz Mehmet Can'ın eşyaları bulunmaktandır. Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar etmeyiniz." denildi.

  • dezenformasyon
  • PKK sosyal medya
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