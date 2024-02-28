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DMM'den Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la ilgili iddialara yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği ve talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

IHA28 Şubat 2024 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
DMM'den Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la ilgili iddialara yalanlama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti' iddiası doğru değildir. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat'ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

  • İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • Ömer Bolat

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