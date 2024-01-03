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DMM'den ''Türkiye Aruri'yi sınır dışı etti'' yalanına deşifre

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin İsrail'in Lübnan'da düzenlediği suikastla öldürmesine ilişkin bazı medya kuruluşlarında yer alan, 'Türkiye Auri'yi sınır dışı etti' yalanını deşifre etti.

3 Ocak 2024 Çarşamba 01:30 - Güncelleme:
DMM'den ''Türkiye Aruri'yi sınır dışı etti'' yalanına deşifre
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "İsrail basını: Türkiye, ABD'nin baskısına boyun eğerek Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih Aruri'yi sınır dışı etti" başlıklı haberlerin dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

DMM'nin X sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, bazı medya kuruluşlarında yer alan dezenformasyon içerikli haberlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "İsrail basını: Türkiye, ABD'nin baskısına boyun eğerek Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih Aruri'yi sınır dışı etti" iddiası doğru değildir.

İddiaya konu haberlerin, 2015 yılında İsrail medyasında yer alan asılsız iddialardan alıntı yapılarak hazırlandığı tespit edilmiştir.

İsrail propaganda kampanyasının ürünü olan 2015 tarihli haberlerden alınan bu asılsız iddialar, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla güncelmiş gibi servis edilmektedir.

Geçtiğimiz haftalarda da gündeme gelen, "Türkiye Hamas yöneticilerini sınır dışı ediyor" iddiaları, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır.

Not: Salih el-Aruri, Beyrut'ta Hizbullah'ın kontrolünde bulunan Maşrafiye bölgesine yönelik İsrail insansız hava aracı saldırısında (2 Ocak 2024) hayatını kaybetmiştir.

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