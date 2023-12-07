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Provokasyona geçit yok... DMM'den ''Türkiye'ye giren Afganları görüyorsunuz'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden(DMM) yapılan açıklamada, 'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Daha dün Türkiye'ye giren Afganları görüyorsunuz' iddiası doğru değildir.' denildi.

7 Aralık 2023 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Provokasyona geçit yok... DMM'den ''Türkiye'ye giren Afganları görüyorsunuz'' iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Daha dün Türkiye'ye giren Afganları görüyorsunuz" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Görüntülerin 2019 yılına ait olduğu belirtilen açıklamada, "İddiaya konu görüntülerin, 2019'dan beri sosyal medyada dolaşımda olduğu tespit edilmiştir. İnsan kaçakçılarının İran topraklarında kaydettiği görüntülerin provokasyon amaçlı, "Türkiye'de kaydedildi" şeklinde servis edildiği belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Türkiye ile hiçbir ilgisi olmadığı tespit edilen görüntüler hakkında şu ifadeler kullanıldı;

"Sosyal medyada aynı bölgede kaydedilen ve sığınmacıların geçtiği benzer görüntüler incelenmiş ve görüntülerden birinde yol tabelasının olduğu tespit edilmiştir. Tabeladaki şehirler ve uzaklıklarından hareketle, görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi olmadığı anlaşılmaktadır."

  • dezenformasyon
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