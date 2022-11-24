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DMO, 1,5 milyon doz kuduz aşısı alacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihtiyacı için 1 milyon 500 bin doz kuduz aşısı almak için ihale açtı.

AA24 Kasım 2022 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
DMO, 1,5 milyon doz kuduz aşısı alacak
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DMO'nun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ofisin tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnameye uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulüyle iç piyasadan kuduz aşısı satın alınacak.

İstekliler, ihale dokümanlarını DMO'da ücretsiz inceleyebilecek.

İhaleye teklif verecek firmaların, 140 liralık şartname bedelini yatırmaları gerekiyor.

Tekliflerin en geç 12 Aralık 2022 günü saat 12.00'ye kadar "IV No.lu Satınalma Daire Başkanlığı"nda bulundurulması gerekiyor.

İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecek.

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