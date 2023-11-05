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Güncel

Doğu illerini soğuk hava vurdu! Sıcaklık sıfırın altına düştü

Kars, Ardahan ve Erzurum'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

AA5 Kasım 2023 Pazar 10:31 - Güncelleme:
Doğu illerini soğuk hava vurdu! Sıcaklık sıfırın altına düştü
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

İlçede soğuk nedeniyle camlar ve küçük dereler buzla kaplandı. Keklik Vadisi ve Cıbıltepe Kayak Merkezi kırağıyla beyaza büründü.

Kırağı ile beyaza bürünen arazide bir tilkinin yiyecek aradığı görüldü.

ARDAHAN

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma meydana geldi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kentte, bitki ve yapraklar kırağı ile kaplandı.

Park halindeki araçların camları buz tuttu. Soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı, özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaştı.

ERZURUM

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

Soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki bazı araçların camları buzla kaplandı, park ve bahçelerdeki bitkiler kırağı tuttu.

  • Soğuk hava
  • Kars
  • Buzlanma

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