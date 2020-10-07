İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ekim 2020 Çarşamba / 19 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8326
  • EURO
    9,2108
  • ALTIN
    476.426
  • BIST100
    1155.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Doğu'da en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü
Güncel

Doğu'da en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 10:46 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:46
ABONE OL

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 10, Iğdır'da 9, Erzurum'da 1, Ardahan ve Kars'ta 0, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 22, Iğdır'da 19, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 13 derece olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.