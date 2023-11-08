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Güncel

Doğu'da sıcaklıklar eksi derecelere düştü, bitkileri kırağı kapladı

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyrederken Doğu'da sıcaklıklar eksi derecelere düştü. Ardahan, Erzurum ve Kars'ta araç camları buz tuttu, bitkileri kırağı kapladı.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 10:21 - Güncelleme:
Doğu'da sıcaklıklar eksi derecelere düştü, bitkileri kırağı kapladı
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Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Ardahan'da, buzlanma meydana geldi.

Park halindeki araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kentin yüksek tepelerinde kar yağışının olması nedeniyle bazı yollarda buzlanma oluştu.

ERZURUM

Erzurum'da da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, park halindeki bazı araçların camları buzla kaplandı, park ve bahçelerdeki bitkilerde kırağı oluştu.

KARS

Kars'ta da yüksek kesimlerde kar, il merkezinde soğuk ve kırağı etkili oldu.

Yüksek kesimlerin kar yağışıyla beyaza büründüğü kentte, araçların camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

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