Erzurum yaylalarında beslenen kurbanlıklar, tırlara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor. Araçlara yüklenen hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirilerek sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler kurbanlıklarını İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya gibi illere kamyon ile sevk etmeye başladı. Erzurum hayvan pazarında hareketlilik yaşanırken, satıcılar ile alıcılar arasında kol yoran pazarlıklar yapılmaya başlandı.

Besi sahipleri yem fiyatlarının ve nakliye ücretlerinin yüksek olmasından tedirgin. Kurban fiyatlarının geçen yıla göre aynı olduğunu da dile getiren üreticiler, kurbanlıkların ellerinde kalması endişesini yaşıyor. Kurbanlık hayvanlarını büyükşehirlerde daha kolay satmayı hedefleyen üreticiler, "Kurbanlıklarımızı yükledik. Yola çıkıyoruz. İnşallah hayırlısı olur da bütün hayvanlarımızı satarız" diyerek yola çıkıyorlar.

Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım yem fiyatlarından dolayı kurbanlık fiyatlarında bir artış beklediklerini ifade ederek, “Kurban Bayramı'na 25 günlük bir zaman kaldı. Büyük şehirlere sevkiyatı başlattık. Umut ediyoruz ki satışlarımız iyi olur. Fiyatlar geçen yıla göre aynı durumda. Sadece bu yıl yem fiyatları arttı bu yüzden bir artış olabilir. Bayrama daha var ilimizde bayrama 1 hafta kala yoğunluk yaşıyoruz” dedi.

Yıldırım, kurban alırken dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Bir hayvanın kurban olabilmesi için bazı şartlar vardır. Kurbanlar sığır, keçi, koyun, manda ve deveden olur. Sığırlarda ilk özellik hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Koyun ve keçi gurubunda 6 ayını doldurması lazım. Mandalarda 2 yaşına ulaşması gerekli. Develerde ise bu yaş 5 yaşının dolmasıdır. Sığırlara geri dönecek olursak hayvanın vücudundaki organlardan herhangi birinin eksik olmaması lazım. Gözlerinin görüyor olması ve boynuzlarının tamamının veya 3’de 1’inden fazlasının yerinde olması gerek. Hayvanın iyi beslenmesi ve cılız kalmaması lazım. Hayvanı keseceğiniz kurban edeceğiniz zaman kesileceği yere kendi ayakları üzerinde gitmesi önemli şartlardan birisidir.”